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    Шоу-биз

    Оля Полякова поделилась своим отношением к гадалкам и экстрасенсам

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    Певица Оля Полякова - Оля Полякова поделилась своим отношением к гадалкам и экстрасенсам
    Певица Оля Полякова

    «Считаю гадалок и астрологов аферистами!»

    Королева Ночи Оля Полякова появилась на обложке новогоднего выпуска журнала «Добрые советы», посвященного знакам судьбы. В интервью певица прямолинейно высказалась на тему астрологов и гадалок и поделилась впечатлениями от съемок в шоу «Маска» — самого интригующего телепроекта года.

    «Считаю гадалок и астрологов аферистами!», — в интервью Оля Полякова прошлась с критикой по людям, которые, по ее мнению, наживаются на доверчивости других. Не приветствует певица и всевозможные приметы, ритуалы, талисманы: «Верю только в собственную силу!».

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    Также Королева Ночи рассказала, как вернуть утраченные радости в жизни: «Люди перестали просто ходить в гости друг к другу. Сейчас как раз прекрасное время возродить эту традицию». И поделилась последними увлечениями своей семьи: в последнее время муж увлекается верховой ездой, а дочки успешно покоряют социальные сети и собирают тысячи подписчиков.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: певица Оля Полякова
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