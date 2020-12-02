Возлюбленная Илона Маска снялась обнаженной в туалете (фото)

Актриса поделилась фото с подругой-моделью

Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше), жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, выложила голое фото из туалета, снявшись вместе с обнаженной моделью Лив Боэри. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте исполнительницы во вторник, 1 декабря.

На фото Граймс предстала полуобнаженной с разрисованным телом. Ее подруга Боэри появилась на снимках полностью голой. В подписи к посту Граймс отметила, что выступила автором боди-арта. Она также напомнила подписчикам о грядущем выходе видеоигры Cyberpunk 2077.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.