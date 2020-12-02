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    Шоу-биз

    Возлюбленная Илона Маска снялась обнаженной в туалете (фото)

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    Бизнесмен Илон Маск и певица Граймс - Возлюбленная Илона Маска снялась обнаженной в туалете (фото)
    Бизнесмен Илон Маск и певица Граймс
    instagram.com/grimes/

    Актриса поделилась фото с подругой-моделью

    Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше), жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, выложила голое фото из туалета, снявшись вместе с обнаженной моделью Лив Боэри. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте исполнительницы во вторник, 1 декабря.

    На фото Граймс предстала полуобнаженной с разрисованным телом. Ее подруга Боэри появилась на снимках полностью голой. В подписи к посту Граймс отметила, что выступила автором боди-арта. Она также напомнила подписчикам о грядущем выходе видеоигры Cyberpunk 2077.

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    Возлюбленная Илона Маска снялась обнаженной в туалете (фото)
    Возлюбленная Илона Маска снялась обнаженной в туалете (фото)
    instagram.com/grimes/

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица
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