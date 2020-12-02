Рианна похвасталась новогодним лифчиком собственного производства (фото)

Подписчики восхитились внешним видом исполнительницы в комментариях под публикацией

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приняла участие в съемке для собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Серия фотографий появилась на странице марки в Instagram.

На размещенных кадрах певица позирует в нижнем белье белого цвета с голубым принтом, а также латексных длинных чулках, блестящих босоножках и бежевом пуховике. При этом бюстгальтер оформлен вырезами под грудью Рианны. Знаменитость запечатлели сидящей на кресле в зимних декорациях с собранными волосами. Ее образ дополнили несколько аксессуаров.

Подписчики восхитились внешним видом исполнительницы в комментариях под публикацией, набравшей 162 тысячи лайков. «Вау, горячая», «Твоя новая зимняя коллекция выглядит прекрасно», «Ты просто королева!», «Великолепная», «Очень красивая женщина», — писали пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.