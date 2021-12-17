Оля Полякова похудела и показала стройную фигуру (фото)

Полякова довольно часто примеряет пикантные наряды, в которых хвастается своими формами

Оля Полякова, фигуру которой называют одной из самых красивых в украинском шоу-бизнесе, в очередной раз похвасталась своими формами. Более того, певица призналась, что из-за плотного графика похудела еще больше. Соответствующий пост Оля опубликовала на своей странице в Instagram.

«Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная», – написала в соцсети Полякова.

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В кадре знаменитость предстала в тесном боди телесного цвета, который еще больше подчеркнул стройные формы звезды. В частности, Оля продемонстрировала свои длинные ноги и очень тонкую талию. А завершал образ яркий макияж.

Напомним, Мария Полякова, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, иногда блокирует свою маму в Instagram. Она делает это, чтобы опубликовать фото, которые не понравятся певице.