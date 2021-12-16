Брежнева разделась: это космос! (фото)

Для постера к своему новому клипу артистка сфотографировалась в нижнем белье

Певица Вера Брежнева выпустила клип на композицию «Тихо» и рассказала о том, как он снимался. На художественное оформление в павильоне, где проходили съемки космической истории, ушли десятки часов. Чтобы воссоздать подлинную космическую реальность, на локацию привезли тонны песка и гравия. Художниками-постановщиками был воспроизведен шлюз космического корабля. А эффектное изображение в финале обеспечила специальная графика по примеру той, которая используется на съемках голливудских блокбастеров.

Съемки длились больше суток. Ближе к концу смены случился момент, который и вовсе заставил переживать всю режиссерскую группу: певице стало плохо во время парения в воздухе на специальных тросах.

«Это был примерно 20 час съемочного процесса, дубль за дублем мы добивались эффекта левитации в открытом пространстве, когда я почувствовала, что земля уходит из-под ног, но уже в общепринятом значении этих слов. Спасибо команде, которая сразу среагировала, и дала мне какое-то время, чтобы отойти, а затем вернуться в кадр и, все-таки, снять идеально, как мы планировали», - цитирует Веру ТСН.

Для постера к клипу артистка сфотографировалась в нижнем белье.