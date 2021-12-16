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    Винницкая о «веселых» зрителях: жаль нельзя снимать на камеру

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    Подарки для родных и близких Алена старается покупать заранее - Винницкая о «веселых» зрителях: жаль нельзя снимать на камеру
    Подарки для родных и близких Алена старается покупать заранее
    Фото: ТРК Украина

    Певица рассказала, какие подарки готовит для родных и почему уже много лет не снимает рождественские украшения вокруг дома

    «Я родилась в канун Нового года – 27 декабря, поэтому для меня весь этот месяц – особенное время. Как артисту, работающему на новогодних праздниках, мне приходилось видеть разных веселых людей. К сожалению, нельзя было снимать их на камеру, чтобы они не увидели себя. Я уже много лет отмечаю Новый год или на сцене, как и большинство певцов, или в спокойном семейном кругу – с елкой, салатами, у камина. Мы уже не празднуем Новый год так громко, как когда-то, когда были молодые», – рассказала Алена Винницкая за кулисами журналистам телеканала «Украина».

    Звезда живет в своем доме, поэтому может украшать елку, как на улице, так и дома. Но если в доме ставит ненатуральное деревце, то на улице у нее растет немало настоящих лесных красавиц.

    «Много лет назад мы купили уличные украшения, повесили их и так и не снимаем, – смеется артистка. – Их летом почему-то не видно, они уже повыцветали. Но у нас там очень красивая гирлянда, которую в зимний период мы зажигаем».

    А вот подарки для родных и близких Алена старается покупать заранее.

    «Сегодня это очень несложно делать, потому что все можно заказать в Интернете. На Новый год в нашей семье не принято дарить очень дорогие вещи. Это обычно что-то милое – или носки, или какие-то свечи. Что-то душевное», – отметила Алена Винницкая.

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    Теги: Новый год певица Украина шоу-бизнес
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    Винницкая о «веселых» зрителях: жаль нельзя снимать на камеру