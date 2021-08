Барабанщика культовой рок-группы уволили за отказ вакцинироваться

Барабанщика американской поп-панк-группы The Offspring Пита Параду уволили за отказ вакцинироваться. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Музыкант пояснил, что его не только отстранили от гастролей, но и запретили приходить в студию. Свое нежелание прививаться он объяснил рекомендацией врача. По словам Параду, он уже переболел COVID-19 и уверен, что сможет снова победить инфекцию. При этом барабанщик не уверен, насколько хорошо он перенесет вакцину.

Параду рассказал, что с детства страдает от синдрома Гийена-Барре — аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. «К сожалению для меня (и моей семьи, которая надеется побыть со мной подольше), риски [вакцинации] намного перевешивают преимущества», — написал Параду.

I’ve got some unfortunate and difficult news to share. I know many of my close friends and family would’ve preferred to hear this privately first - and I apologize for the public nature of my disclosure, but I don’t know how to have this conversation multiple times. 1/17