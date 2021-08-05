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    Барабанщика культовой рок-группы уволили за отказ вакцинироваться

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    Барабанщик американской поп-панк-группы The Offspring - Барабанщика культовой рок-группы уволили за отказ вакцинироваться
    Барабанщик американской поп-панк-группы The Offspring

    Музыкант с детства страдает от синдрома Гийена-Барре

    Барабанщика американской поп-панк-группы The Offspring Пита Параду уволили за отказ вакцинироваться. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

    Музыкант пояснил, что его не только отстранили от гастролей, но и запретили приходить в студию. Свое нежелание прививаться он объяснил рекомендацией врача. По словам Параду, он уже переболел COVID-19 и уверен, что сможет снова победить инфекцию. При этом барабанщик не уверен, насколько хорошо он перенесет вакцину.

    Параду рассказал, что с детства страдает от синдрома Гийена-Барре — аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. «К сожалению для меня (и моей семьи, которая надеется побыть со мной подольше), риски [вакцинации] намного перевешивают преимущества», — написал Параду.

    Музыкант заявил, что не держит зла на своих коллег. Он также выразил поддержку всем, кто тоже чувствует себя изолированным из-за вакцинации.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости
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    Барабанщика культовой рок-группы уволили за отказ вакцинироваться