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    Палестинская супермодель обескуражила подписчиков фото в нижнем белье

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    Супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид - Палестинская супермодель обескуражила подписчиков фото в нижнем белье
    Супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид
    instagram.com/bellahadid/

    Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях

    Супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась архивными снимками в нижнем белье и взволновала поклонников. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

    На размещенных в сети фото 24-летняя знаменитость позирует в комнате на фоне стены. Она одета в лиловый комплект нижнего белья. Образ Хадид дополнили серьги и несколько золотистых подвесок. На фото видно, что на лбу модели есть небольшая царапина. «Примерно год назад, когда я случайно и при этом регулярно травмировала себя во время сна», — подписала она пост, который набрал больше 1,4 миллиона лайков.

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    Палестинская супермодель обескуражила подписчиков фото в нижнем белье
    Палестинская супермодель обескуражила подписчиков фото в нижнем белье
    Палестинская супермодель обескуражила подписчиков фото в нижнем белье

    Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Ты идеальная, я люблю тебя», «Ты всегда потрясающая», «Какого черта ты такая милая?», «Просто богиня», «Твои глаза открывают дорогу в твою душу. Они мне очень нравятся», — восхищались подписчики.

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости Белла Хадид шоу-бизнес
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    Палестинская супермодель обескуражила подписчиков фото в нижнем белье