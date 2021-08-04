Палестинская супермодель обескуражила подписчиков фото в нижнем белье

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях

Супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась архивными снимками в нижнем белье и взволновала поклонников. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 24-летняя знаменитость позирует в комнате на фоне стены. Она одета в лиловый комплект нижнего белья. Образ Хадид дополнили серьги и несколько золотистых подвесок. На фото видно, что на лбу модели есть небольшая царапина. «Примерно год назад, когда я случайно и при этом регулярно травмировала себя во время сна», — подписала она пост, который набрал больше 1,4 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Ты идеальная, я люблю тебя», «Ты всегда потрясающая», «Какого черта ты такая милая?», «Просто богиня», «Твои глаза открывают дорогу в твою душу. Они мне очень нравятся», — восхищались подписчики.

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