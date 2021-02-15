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    Шоу-биз

    Оля Полякова после всех скандалов обратилась к психотерапевту

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    <p>Полякова устроила пранк в прямом эфире</p> <div></div> - Оля Полякова после всех скандалов обратилась к психотерапевту

    Полякова устроила пранк в прямом эфире

    instagram.com/polyakovamusic/

    Артистка потроллила саму себя и заявила, что и дальше будет скандалисткой

    В субботу вечером, 13 февраля, Оля Полякова вышла в прямой эфир в своем Instagram, чтобы от первого лица прокомментировать последние события со своим участием и рассказать «нелицеприятную правду» о себе. Далее она подключила к эфиру «доктора» и провела «сеанс психотерапии», который оказался троллингом самой Поляковой. В конце эфира певица высказалась и по теме скандала с Тиной Кароль:

    «Что происходит со мной в последнее время? А ничего такого, чего не происходило раньше. Я такая, какая я есть. Где-то грубая, дерзкая, неадекватная, больная на голову, наглая. Разная, всякая, на любой вкус! Но я такая, какая есть. И если вам не нравится, вы можете не смотреть. Можете отписаться от меня в соцсетях, затыкать уши и глаза, когда меня показывают по телевизору. Не смотреть — я не обязана всем нравиться. Я прошла такой серьезный и сложный путь, который был полон разочарований и сложностей, что мне на хейт вообще наплевать, понимаете? Ведь для кого-то я честная, прямая, откровенная, искренняя и настоящая. Говорю то, что думаю. Могу ошибаться, но умею признавать свои ошибки. Могу искренне извиниться — и также искренне могу извинить и простить. Я — здесь и сейчас, такая, как есть. Думаю, что здесь у меня больше людей, которые могут отличить фальшь от искренности, а пиар от правды. И этих людей мне будет достаточно, чтобы собрать десятки тысяч на своих концертах и поднять рейтинги шоу, в которых я участвую. А кому не нравится — идите поплачьте. Дорогие мои, все, кто за веселое и крутое времяпрепровождение, все, кто за живые эмоции — жду вас в четвертом выпуске шоу «Маска». Всех целую, всех люблю, а если кто-то слишком нежен для этого бизнеса, ну что ж, простите великодушно!»

    Отметим, что на высказываниях в сторону Кароль странное поведение Поляковой не исчерпало себя: недавно «королева ночи» украинского шоу-бизнеса набросилась с оскорблениями на другую поп-звезду – Камалию. Та, в свою очередь, не замедлила с жестким ответом.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости певица
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