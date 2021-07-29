Оля Полякова в бикини резко ответила на пересуды о ее груди

Артистка эмоционально ответила подписчикам

Так, артистка запостила фото с отдыха во Франции. На снимке артистка предстала в бикини в цветочный принт. Впрочем, фолловеров озадачил бюст звезды.

В комментариях пользователи писали, что Оля сделала неудачную маммопластику.

«Ой, какой стремный силикон! Плохой ракурс для фото!», «Боже, сколько же силикона», «Фигура реально роскошная!!! Но грудь делал рукожопый хирург», - пишут пользователи сети в комментариях.

В ответ на это Полякова заявила, что у нее натуральная грудь. Вскоре исполнительница запостила новое фото в купальнике и ответила комментаторам.

«Бляха муха… Да некоторые здесь охренели… от безнаказанности… Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды… Неужели людей оценивают только по внешности… Это же бред, когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу, чем сострадание, губища, чем собственную позицию??? Какая вам разница, у кого из чего что сделано, или не сделано… Неужели человек становится хуже, если вы находите у него физический изъян (на ваш вкус)??? Вы понимаете, что внешность это чистая вкусовщина, и то, что нравится одному, не любо другому, и это вообще не предмет для спора! Я выдержу любой хейт и критику… Мне пох, но подумайте о наших детях и подростках, вы же, с*ка, их тоже не жалеете, ведь самые ейджисткие и бодишеймерские коменты исходят от женщин!!! Что надо иметь в башке, что бы писать подростку ты жирная, страшная итд, что нужно иметь в голове и душе... Короче, надоело вас лечить, некоторым поможет только лоботомия… А тем, кто умеет думать… думайте!» — заявила певица.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.