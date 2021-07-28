Блогерша-толстушка повторила снимок Гвинет Пэлтроу топлес и рассмешила фанатов

На оригинальном кадре Пэлтроу запечатлена топлес

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Пэлтроу запечатлена топлес. Ее тело, включая волосы на голове, полностью покрыто серой глиной. Барбер в свою очередь сфотографировалась в раздельном купальном костюме, состоящем из светлого верха и черного низа. Блогерша покрыла себя толстым слоем земли и нарисовала на лице усы. «Домашнее обучение — отстой», — подписала она пост.

Публикация рассмешила фанатов Барбер. «Твое фото в тысячи раз лучше оригинала!», «Селеста, ты самая смешная женщина на планете!», «Я сейчас умру от смеха!», «Твои усы здесь особенно прекрасны!», «Я не могу перестать смеяться!» — писали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.