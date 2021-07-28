40-летняя Пэрис Хилтон впервые станет мамой

Cветская львица ждет первого ребенка от своего жениха Картера Реума

Американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон ждет первого ребенка. Эксклюзивная информация появилась на сайте Page Six во вторник, 27 июля.

Как пишет издание, 40-летняя знаменитость и ее жених, предприниматель Картер Рым, прибегли к процедуре ЭКО в январе 2021 года. «Он [Картер] — мужчина моей мечты на сто процентов. Мы постоянно говорим о планах на свадьбу и подбираем имя нашему будущему ребенку», — призналась тогда Хилтон в подкасте Trend Reporter.

Представители пары пока никак не прокомментировали данные о беременности актрисы.

Пэрис Хилтон и Картер Рым обручились в феврале после года отношений. Известно, что мужчина сделал предложение своей возлюбленной на частном острове и подарил ей бриллиантовое кольцо ювелирного дома Jean Dousset.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.