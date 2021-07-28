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    83-летняя пенсионерка получила черный пояс по карате. Его вручил сам Чак Норрис

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    Актер Чак Норрис - 83-летняя пенсионерка получила черный пояс по карате. Его вручил сам Чак Норрис
    Актер Чак Норрис

    Женщина рассказала, что начала заниматься боевыми искусствами 15 лет назад

    Актер Чак Норрис вручил 83-летней жительнице штата Юта Кэрол Тейлор черный пояс по карате. Об этом сообщает KSL.

    Женщина рассказала, что начала заниматься боевыми искусствами 15 лет назад, когда ей было 68 лет. Интерес к карате возник у нее, когда она начала водить на уроки свою внучку. В итоге Тейлор выступила на ежегодном международном тренировочном съезде Объединенной федерации боевых искусств, основанной Чаком Норрисом, и продемонстрировала различные техники под песню Little Old Lady from Pasadena группы Beach Boys.

    Фото: ksl.com
    Фото: ksl.com

    «Он [Норрис] был таким добрым. Ему 81 год, и он много говорил о том, что в последнее время не так много тренировался, но я вдохновила начать тренироваться снова. Это меня очень порадовало», — поделилась Тейлор.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: знаменитости актер курьез
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    83-летняя пенсионерка получила черный пояс по карате. Его вручил сам Чак Норрис