Оля Полякова в честь 37-летия показала пикантное фото и призналась, что не знает, к чему стремится

Звезда отпраздновала день рождения на курорте

Популярная певица Оля Полякова на Мальдивах отпраздновала 37-й день рождения. В своем Инстаграме артистка опубликовала серию жарких фотографий, на которых похвасталась своим роскошным телом.

На фотографиях именинница в коричневом мини-бикини позировала на качелях посреди океана, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

«Друзья! Полет нормальный! Впервые в жизни не могу построить планы, не знаю о чем мечтать, и куда стремиться, потому что прошлый год показал, как зыбки и самоуверенные наши планы, поэтому это пост благодарности! По настоящее, и прошлое которое привело к этому настоящему! Благодарность для меня ключевым моментом в жизни, поняв силу благодарности человек открывает для себя невероятные возможности! А благодарить всегда найдется за что! Спасибо! За теплый день, за семью, за детей здоровых, живых родителей, карьеру, друзей, благодарных зрителей, роскошные песни, за возможность выходить на сцену, ездить по миру, смотреть в глаза любимых! Всего спасибо! Делаем что делается, а будь, что будет! Спасибо всем! С Днем рождения меня!», - подписала фото артистка.

Кроме поклонников звезды, которые оценили ее фото и засыпали множеством поздравлений, слова приветствия снимками оставили и ее коллеги по шоубизнесовому цеха.

Напомним, что еще недавно певица не могла и подумать об отдыхе на дорогом курорте. Артистка жаловалась на отсутствие доходов от концертов во время карантина и даже обрушилась на руководство страны с обвинениями в уничтожении шоу-бизнеса и призывами представителей музыкальной индустрии митинговать против коронавирусных ограничений в организации концертов.

Впрочем, никакие официальные ограничения не остановили Полякову выступить на концерте на Донбассе и в Харькове на концерте ко Дню учителя, а «финансовые трудности» никак не повлияли на решения улететь отдыхать на Мальдивы.