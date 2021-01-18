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    Шоу-биз

    В одних трусах на ящике. Победительница «Холостяка» показала ужасно пошлое фото

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    Победительница десятого сезона шоу &laquo;Холостяк&raquo; Даша Ульянова - В одних трусах на ящике. Победительница «Холостяка» показала ужасно пошлое фото
    Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова
    instagram.com/dasha_ulyanovaa/

    Девушка поделилась откровенным фото

    Победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова поделилась довольно пикантным контентом. В своем Инстаграме девушка опубликовала фото, на котором предстала почти полностью обнаженной.

    На фотографии Даша эротично позирует, сидя на ящике в одних трусиках и прикрывая грудь рукой.

    «Когда я считала, что это мое лучшее фото, но сейчас мне оно кажется ужасно пошлым. Просто интересно, а как считаете вы?», — обратилась к подписчикам Даша.

    instagram.com/dasha_ulyanovaa/
    instagram.com/dasha_ulyanovaa/

    Поклонники оценили зинмок девушки, заметив что она на нем имеет очень сексуально и отметили ее роскошную фигуру.

    «Очень сексуально и то, что нужно все скрыто. Дашуля, очень хорошая фигура!», «Бог мой, какая фигурка! Если я настолько сильно тащусь — представляю, что чувствуют мужчины .. Чистый кайф», «Очень эротично, но не вульгарно!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, как без тренировок выглядеть подтянуто на фото.

    Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес селфи
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