79-летняя дизайнерша снялась голой, чтобы предотвратить изменения климата (фото)

Престарелая звезда оригинально привлекла внимание к глобальной проблеме

В свои 79 лет британский дизайнер Вивьен Вествуд не перестает удивлять поклонников. Например, она может спокойно устроить акцию протеста в Лондоне или выступить в защиту чего-нибудь так, что об этом узнает весь мир. На этот раз бабушка панк-моды взялась за глобальную проблему — изменение климата на Земле. Вивьен почти обнаженная записала видеоролик с призывом спасти окружающую среду и опубликовала его в своем Инстаграме.

Вивьен обнажилась, но сделала это невероятно изящно и очень смело. Она примерила оригинальное платье миниатюрной длины, которое едва прикрывало ее тело спереди, но совершенно не оставляло простора для воображения сзади.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vivienne Westwood (@viviennewestwood)

Вивьен хотела привлечь внимание к изменению климата на Земле, но подписчики принялись обсуждать только ее подтянутые формы. «Ого, выглядишь невероятно», «Настоящая королева», «Ты просто произведение искусства», «Потрясающее тело!», «И кто скажет, что ей 79 лет?», «Тобой невозможно не восхищаться», — отметили фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, как без тренировок выглядеть подтянуто на фото.

Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.