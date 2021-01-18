Украинские звезды хвастаются роскошными автомобилями (фото)

Каким маркам авто больше всего доверяют наши селебрити-автомобилисты

Несмотря на карантин и отсутствие законных возможностей выступать на концертах, автопарк украинских звезд шоу-бизнеса в своей роскоши может соревноваться с коллекцией машин голливудских звезд. Obozrevatel рассказал, какой марки авто выбирают для себя наши звезды.

Алексей Потапенко (Потап) и Юрий Горбунов

Известный рэпер, продюсер Потап и ведущий шоу «Танцы со звездами» Юрий Горбунов ездят на машинах премиального класса Range Rover. Средняя стоимость марки авто Land Rover, которую выбрали знаменитости, составляет более 80 тысяч долларов (2 миллиона 245 тысяч гривен). Как видим, артистов связывают не только дружеские отношения, но и одинаковые предпочтения в автомобилях.

Катя Осадчая

Жена Горбунова, телеведущая Екатерина Осадчая, ездит на Jaguar. Такой выбор она объяснила не техническими характеристиками, а тем, что чувствует себя в уютном салоне любимой машины как дома. Когда Осадчая впервые показала фото возле авто на своей страничке, фолловеры раскритиковали ее за излишнюю роскошь.

Монатик

Jaguar I-PACE стал любимчиком также для Монатик

Певца и хореографа покорили скорость, технологичность и дизайн автомобиля. Судя по всему, Дмитрий идет в ногу со временем и предпочитает современные и новаторские автомобили.миллиона гривен).

Надя Дорофеева и Джамала

Певицы Надя Дорофеева и Джамала выбирают немецкий комфорт во время путешествий. Поэтому они считают BMW для себя лучшим выбором авто.

Екатерина Кухар

Прима-балерина довольна своим авто от компании Porsche. Знаменитость не только часто публикует снимки со своей машиной, но даже была почетным гостем на презентации новых моделей этой марки. Это и не удивительно, поскольку авто даже похоже в чем-то на свою хозяйку. Скорей всего, изысканностью и любовью к адреналину.

Ранее «Скотч» сообщал, как без тренировок выглядеть подтянуто на фото.

Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.