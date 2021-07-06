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    Оля Полякова заинтриговала первыми кадрами со съемок нового клипа

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    Певица Оля Полякова - Оля Полякова заинтриговала первыми кадрами со съемок нового клипа
    Певица Оля Полякова

    Премьера клипа и песни Оли Поляковой «Взрослая девочка» состоится 9 июля

    Оля Полякова продолжает интриговать общественность перед долгожданной премьерой новой песни «Взрослая девочка». Сегодня стало известно, что главную роль в клипе на эту композицию сыграет актриса Инна Приходько, которую украинские зрители знают по комедийной трилогии «Скажене весілля».

    Инна Приходько рассказывает, что все произошло спонтанно и неожиданно. Ее пригласили вечером, буквально накануне съемок — и она тут же согласилась. «Когда суперзвезда уровня Оли Поляковой приглашает сняться в ее клипе, да еще и в главной роли — как тут отказать? Тем более, мне нравятся все ее видео — такие яркие, веселые и необычные. Так что я долго не думала», — говорит актриса. Несмотря на солидный бэкграунд в кино, сериалах и телешоу, для Приходько это был первый опыт участия в съемках музыкального видео. Но на площадке царила настолько теплая и дружественная атмосфера, что сам процесс прошел достаточно легко.

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    Оля Полякова заинтриговала первыми кадрами со съемок нового клипа
    Оля Полякова заинтриговала первыми кадрами со съемок нового клипа
    Оля Полякова заинтриговала первыми кадрами со съемок нового клипа
    Оля Полякова заинтриговала первыми кадрами со съемок нового клипа

    «Я немного переживала, когда мы с Олей впервые взаимодействовали в кадре. Но нам очень быстро удалось сработаться. Дальше мы уже вместе шутили, генерировали гэги, подхватывали идеи друг друга — пошел контакт. Съемка была длительной, поскольку сам клип технически оказался очень сложным. Но благодаря коннекту у нас с Олей появилось второе дыхание: и мы были готовы продолжать еще и еще».

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Оля Полякова заинтриговала первыми кадрами со съемок нового клипа