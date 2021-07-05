Настя Каменских в прозрачном платье засветила фигуру мечты (фото)

34-летняя певица стала звездой эффектной фотосессии

Поп-звезда Настя Каменских примерила прозрачное платье с разноцветной вышивкой в виде ярких цветов. Голову артистки украсил обруч со стразами.

Каменских распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Их подчеркнули коричнево-золотистые тени, а губы оттенил нюдовый блеск. Светлый маникюр завершил летний look. «Эти фото сделаны в одном из самых красивых районов Мехико – Койоакаy. И сейчас, в разгар лета, самое время вам их показать», — отметила звезда.

Изящная девушка выглядела изящной и уверенной. Она призналась, что этому предшествовала серьезная работа над собой. Хейтеры часто указывали Насте на лишний вес и допускали упреки.

«Мне удалось хорошо проработать свои комплексы... Что касается бодипозитива, то я не могу сказать, что не принимала тела окружающих меня людей. Я не принимала собственное тело. И чаще всего чувствовала давление общества. Да и сейчас оно есть... Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди всё равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже всё не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело», — отметила уроженка Киева.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.