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    Настя Каменских в прозрачном платье засветила фигуру мечты (фото)

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    Певица Настя Каменских - Настя Каменских в прозрачном платье засветила фигуру мечты (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    34-летняя певица стала звездой эффектной фотосессии

    Поп-звезда Настя Каменских примерила прозрачное платье с разноцветной вышивкой в виде ярких цветов. Голову артистки украсил обруч со стразами.

    Каменских распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Их подчеркнули коричнево-золотистые тени, а губы оттенил нюдовый блеск. Светлый маникюр завершил летний look. «Эти фото сделаны в одном из самых красивых районов Мехико – Койоакаy. И сейчас, в разгар лета, самое время вам их показать», — отметила звезда.

    Изящная девушка выглядела изящной и уверенной. Она призналась, что этому предшествовала серьезная работа над собой. Хейтеры часто указывали Насте на лишний вес и допускали упреки.

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    Настя Каменских в прозрачном платье засветила фигуру мечты (фото)
    Настя Каменских в прозрачном платье засветила фигуру мечты (фото)
    Настя Каменских в прозрачном платье засветила фигуру мечты (фото)
    Настя Каменских в прозрачном платье засветила фигуру мечты (фото)
    Настя Каменских в прозрачном платье засветила фигуру мечты (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    «Мне удалось хорошо проработать свои комплексы... Что касается бодипозитива, то я не могу сказать, что не принимала тела окружающих меня людей. Я не принимала собственное тело. И чаще всего чувствовала давление общества. Да и сейчас оно есть... Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди всё равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже всё не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело», — отметила уроженка Киева.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес
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    Настя Каменских в прозрачном платье засветила фигуру мечты (фото)