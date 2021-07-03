Инстадива Тищенко. Как выглядит новая девушка Андрея Богдана (фото)

Политик показал свою новую девушку-модель

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан уже около трех месяцев встречается с моделью и инстадивой Кариной Тищенко. Об этом сообщил инсайдер изданию «Страна».

Судя по снимкам в Инстаграме, Карина много путешествует, обожает брендовую одежду и фото в дорогом нижнем белье.

Сообщается, что Богдана и Тищенко вместе уже видели на нескольких мероприятиях вместе. В частности, в Анталье (Турция) пара была на тусовке в 5-звёздочном отеле Titanic Mardan Palacе. Это показ мод Ocean fashion show, где демонстрировали одежду малоизвестных украинских брендов.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.