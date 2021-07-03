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    Инстадива Тищенко. Как выглядит новая девушка Андрея Богдана (фото)

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    Инстадива Тищенко. Как выглядит новая девушка Андрея Богдана (фото)

    Политик показал свою новую девушку-модель

    Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан уже около трех месяцев встречается с моделью и инстадивой Кариной Тищенко. Об этом сообщил инсайдер изданию «Страна».

    Судя по снимкам в Инстаграме, Карина много путешествует, обожает брендовую одежду и фото в дорогом нижнем белье.

    Сообщается, что Богдана и Тищенко вместе уже видели на нескольких мероприятиях вместе. В частности, в Анталье (Турция) пара была на тусовке в 5-звёздочном отеле Titanic Mardan Palacе. Это показ мод Ocean fashion show, где демонстрировали одежду малоизвестных украинских брендов.

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    Инстадива Тищенко. Как выглядит новая девушка Андрея Богдана (фото)
    Инстадива Тищенко. Как выглядит новая девушка Андрея Богдана (фото)
    Инстадива Тищенко. Как выглядит новая девушка Андрея Богдана (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Андрей Богдан
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    Инстадива Тищенко. Как выглядит новая девушка Андрея Богдана (фото)