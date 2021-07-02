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    Блогерша с тату во все тело показала, как выглядела до преображения. Фанаты в шоке

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    Блогерша с тату во все тело показала, как выглядела до преображения. Фанаты в шоке

    Пользователей сети удивил прежний внешний вид австралийки

    Жительница Австралии, чье тело полностью покрыто татуировками, показала чистую кожу до преображения и удивила пользователей сети. На размещенное в ее Instagram-сторис фото обратили внимание журналисты Daily Star.

    26-летняя модель Эмбер Люк (Amber Luke) объяснила, что всю жизнь ненавидела свою внешность. В 14 лет ей диагностировали депрессию. «Я будто ощущала, что нахожусь не в своей шкуре. В течение многих лет я жила в теле, которое ненавидела. В один момент я решила перестать ненавидеть себя и, наконец, полюбить свою внешность», — поделилась она.

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    Блогерша с тату во все тело показала, как выглядела до преображения. Фанаты в шоке
    Блогерша с тату во все тело показала, как выглядела до преображения. Фанаты в шоке
    Блогерша с тату во все тело показала, как выглядела до преображения. Фанаты в шоке
    Блогерша с тату во все тело показала, как выглядела до преображения. Фанаты в шоке
    Блогерша с тату во все тело показала, как выглядела до преображения. Фанаты в шоке
    Блогерша с тату во все тело показала, как выглядела до преображения. Фанаты в шоке
    Блогерша с тату во все тело показала, как выглядела до преображения. Фанаты в шоке
    Блогерша с тату во все тело показала, как выглядела до преображения. Фанаты в шоке

    Так, австралийка покрыла татуировками 98 процентов своего тела, включая глазные яблоки. Помимо этого она растянула тоннели в ушах, сделала пирсинг губы, лба, носа и грудной клетки, увеличила грудь и ввела в лицо филлеры гиалуроновой кислоты и ботокса.

    Пользователей сети удивил прежний внешний вид австралийки, и они принялись критиковать ее нынешний образ. «Ого, она выбрала самый ужасный способ испортить свою внешность. Была симпатичная женщина, а теперь она выглядит так, словно на нее брызнула чернильная струя из неисправного принтера», «Она выглядела очень красиво до всех этих наколок и филлеров. Я не понимаю, почему девушки думают, что огромные губы и куча татуировок делают их привлекательными», «Когда ее кожа станет старой и дряблой, она пожалеет обо всех этих тату», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости татуировка шоу-бизнес курьез
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    Блогерша с тату во все тело показала, как выглядела до преображения. Фанаты в шоке