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    Оля Полякова завершает шоу «Королева ночи» грандиозным выступлением в столице

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    Певица Оля Полякова - Оля Полякова завершает шоу «Королева ночи» грандиозным выступлением в столице
    Певица Оля Полякова
    instagram.com/polyakovamusic/

    Певица приглашает на последний концерт хитовой шоу-программы

    26 октября 2021 в столичном «Дворце Спорта» Оля Полякова даст финальный концерт в рамках шоу-программы «Королева ночи».

    «Королева ночи» превратилась в мощный проект украинского шоу-бизнеса: он охватил более 300 концертов, которые суммарно посетили почти миллион зрителей. Шоу Поляковой получило настоящую народную любовь и установило своеобразный рекорд, собрав на стадионе «Арена Львов» 35000 человек.

    Певица приглашает на последний концерт хитовой шоу-программы, который завершит эпоху «Королевы ночи». Оля гарантирует невероятные впечатления, особые сюрпризы для публики, фирменный юмор и шутки.

    Недавно сообщалось, что Полякова готовит для своих слушателей российский шансон.

    Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

    На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужем, но потом потребовал показать билет.

    «Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости певица шоу-бизнес
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    Оля Полякова завершает шоу «Королева ночи» грандиозным выступлением в столице