Научился рисовать звуками. Макс Барских дал интервью британскому СМИ

Артист поделился с журналисткой, как делал первые шаги в творчестве

Активно выступающий в России украинский артист Макс Барских перед своим выступлением в Лондоне пообщался с BBC Radio Bristol.

Интервью началось с того, что Макс Барских отреагировал на сравнения его с Гэри Барлоу, солистом и автором всех хитов одной из главных поп-групп 90-х, Take That. По словам Барских, он не знает, почему западные медиа их сравнивают, так как у Макса и у Гэри абсолютно разная музыка и стиль.

Разговор плавно перетек к истокам карьеры артиста. Макс Барских поделился с журналисткой BBC, как он делал первые шаги в творчестве: в колледже изучал не музыку, а дизайн и искусство в целом. Тем не менее, музыка и сцена уже тогда вызывали в нем наиболее сильную страсть: Макс любил выступать на студенческих концертах и мероприятиях. Позже начал сочинять музыку самостоятельно, дома на компьютере. «Я научился рисовать звуками – так стали получаться мои первые песни», – вспоминает Барских.

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Говоря с BBC о последней большой премьере - англоязычном сингле «Just Fly», артист признался, что написание этой песни было для него челленджем. «Поначалу было тяжело, но задача меня сильно вдохновила: ведь таким образом еще больше людей сможет проникнуть в ход моих мыслей, в мои чувства, получить мое глобальное послание этому миру», – поделился Макс.

Ранее «Скотч» сообщал, что Макс Барских спел в дуэте с российской певицей Zivert.

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