«Она безупречная!»: похудевшая 41-летняя Кейт Хадсон снялась топлес (фото)



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41-летняя американская актриса Кейт Хадсон похвасталась стройным телом instagram.com/katehudson/

Звезда предстала в одних лишь легинсах

Звезда фильма «Как отделаться от парня за 10 дней», 41-летняя американская актриса Кейт Хадсон — мама троих детей. Она воспитывает 16-летнего сына Райдера от музыканта Криса Робинсона, 9-летнего Бингама от фронтмена группы Muse и двухлетнюю Рани от актера Дэнни Фудзикавы.

После рождения дочери Кейт активно возвращала былые формы. Актриса любит спорт и йогу, а также правильно питается, поэтому результат получился феноменальным. Хадсон стала еще более худой, чем до третьих родов.

Многодетная мама позировала в синих легинсах собственного бренда Fabletics, в то время как её грудь была обнажена. Пикантные места Кейт прикрыла рукой. Облегающие брюки подчеркнули изящную талию и стройные ноги актрисы.

Поклонники и друзья осыпали Хадсон комплиментами. «Мамочка, да ты секси!», «Полегче с нами, ты безумно горяча!», «Фигура – отпад!», «Кейт, у тебя безупречная талия и такие упругие бедра! Достойна только похвалы!», «Ты ввела меня в полнейший восторг!», «Откровенно хороша», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.