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    Шоу-биз

    «Она безупречная!»: похудевшая 41-летняя Кейт Хадсон снялась топлес (фото)

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    <p>41-летняя американская актриса Кейт Хадсон похвасталась стройным телом</p> <div></div> - «Она безупречная!»: похудевшая 41-летняя Кейт Хадсон снялась топлес (фото)

    41-летняя американская актриса Кейт Хадсон похвасталась стройным телом

    instagram.com/katehudson/

    Звезда предстала в одних лишь легинсах

    Звезда фильма «Как отделаться от парня за 10 дней», 41-летняя американская актриса Кейт Хадсон — мама троих детей. Она воспитывает 16-летнего сына Райдера от музыканта Криса Робинсона, 9-летнего Бингама от фронтмена группы Muse и двухлетнюю Рани от актера Дэнни Фудзикавы.

    После рождения дочери Кейт активно возвращала былые формы. Актриса любит спорт и йогу, а также правильно питается, поэтому результат получился феноменальным. Хадсон стала еще более худой, чем до третьих родов.

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    «Она безупречная!»: похудевшая 41-летняя Кейт Хадсон снялась топлес (фото)
    «Она безупречная!»: похудевшая 41-летняя Кейт Хадсон снялась топлес (фото)
    instagram.com/katehudson/

    Многодетная мама позировала в синих легинсах собственного бренда Fabletics, в то время как её грудь была обнажена. Пикантные места Кейт прикрыла рукой. Облегающие брюки подчеркнули изящную талию и стройные ноги актрисы.

    Поклонники и друзья осыпали Хадсон комплиментами. «Мамочка, да ты секси!», «Полегче с нами, ты безумно горяча!», «Фигура – отпад!», «Кейт, у тебя безупречная талия и такие упругие бедра! Достойна только похвалы!», «Ты ввела меня в полнейший восторг!», «Откровенно хороша», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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