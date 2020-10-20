«Грудь выскочит!»: Леди Гага в тугом топе без бюстгальтера произвела фурор (фото)



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34-летняя певица Леди Гага позировала в откровенном образе instagram.com/ladygaga/

Американская певица взбудоражила поклонников смелым нарядом

Эпатажная 34-летняя артистка Леди Гага в последнее стала чаще делиться сексуальными кадрами, на которых охотно демонстрирует свое тело. Она позировала в соблазнительной футболке с глубоким декольте, под которой не было бюстгальтера.

Затем исполнительница главной роли в фильме «Звезда родилась» снялась в новом провокационном образе. Артистка надела короткий светлый топ на шнуровке без белья. Он красиво подчеркнул загар блондинки.

Фанаты остались в восторге от сексуального образа звезды. «Ты потрясающе выглядишь», «Невозможно горячая штучка», «Очень хорошенькая», «Соблазнительно встала», «Топ можно было вообще не надевать. Все видно и так», «Грудь выскочит!», «Игривая блондинка в коротком топе — мечта!» — заметили фолловеры певицы.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.