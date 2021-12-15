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    Бритни Спирс намекнула подписчикам на пополнение в семье (видео)

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    Жених 40-летней Спирс&nbsp;&ndash; 27-летний фитнес-тренер Асгари - Бритни Спирс намекнула подписчикам на пополнение в семье (видео)
    Жених 40-летней Спирс – 27-летний фитнес-тренер Асгари
    Фото из открытых источников

    Подписчики предположили, что Спирс кормит из бутылочки щенка, котенка, поросенка, курицу или куклу

    Американская певица Бритни Спирс 15 декабря запостила в Instagram видео, на котором, стоя со спины возле новогодней елки, кого-то кормит из бутылочки.

    «Новое пополнение в семье. Угадай, мальчик это или девочка? Еще раз спасибо, малыш Сэм Асгари», – подписала она публикацию, которую за несколько часов посмотрели больше 800 тыс. раз.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)


    Жених 40-летней Спирс – 27-летний фитнес-тренер Асгари оставил под постом пять удивленных смайликов. А подписчики певицы в комментариях перечислили варианты домашних питомцев, которых она могла укачивать на руках и кормить молоком из бутылочки, или предположили, что в руках у Спирс кукла.

    Реакция подписчиков была неоднозначна:

    • «Я думаю, что это щенок»;
    • «Это поросенок?»;
    • «Это курица?»;
    • «Пожалуйста, только бы это оказалась не кукла».

    Ранее, Бритни Спирс практически каждый день радует поклонников своими постами в соцсетях, правда, не всегда эти посты воспринимаются однозначно. На днях знаменитость выложила в Инстаграм видео странного танца.

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    Теги: дети певица
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    Бритни Спирс намекнула подписчикам на пополнение в семье (видео)