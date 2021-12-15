Бритни Спирс намекнула подписчикам на пополнение в семье (видео)
Подписчики предположили, что Спирс кормит из бутылочки щенка, котенка, поросенка, курицу или куклу
Американская певица Бритни Спирс 15 декабря запостила в Instagram видео, на котором, стоя со спины возле новогодней елки, кого-то кормит из бутылочки.
«Новое пополнение в семье. Угадай, мальчик это или девочка? Еще раз спасибо, малыш Сэм Асгари», – подписала она публикацию, которую за несколько часов посмотрели больше 800 тыс. раз.
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Жених 40-летней Спирс – 27-летний фитнес-тренер Асгари оставил под постом пять удивленных смайликов. А подписчики певицы в комментариях перечислили варианты домашних питомцев, которых она могла укачивать на руках и кормить молоком из бутылочки, или предположили, что в руках у Спирс кукла.
Реакция подписчиков была неоднозначна:
- «Я думаю, что это щенок»;
- «Это поросенок?»;
- «Это курица?»;
- «Пожалуйста, только бы это оказалась не кукла».
Ранее, Бритни Спирс практически каждый день радует поклонников своими постами в соцсетях, правда, не всегда эти посты воспринимаются однозначно. На днях знаменитость выложила в Инстаграм видео странного танца.