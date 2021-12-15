Бритни Спирс намекнула подписчикам на пополнение в семье (видео)

Подписчики предположили, что Спирс кормит из бутылочки щенка, котенка, поросенка, курицу или куклу

Американская певица Бритни Спирс 15 декабря запостила в Instagram видео, на котором, стоя со спины возле новогодней елки, кого-то кормит из бутылочки.

«Новое пополнение в семье. Угадай, мальчик это или девочка? Еще раз спасибо, малыш Сэм Асгари», – подписала она публикацию, которую за несколько часов посмотрели больше 800 тыс. раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)



Жених 40-летней Спирс – 27-летний фитнес-тренер Асгари оставил под постом пять удивленных смайликов. А подписчики певицы в комментариях перечислили варианты домашних питомцев, которых она могла укачивать на руках и кормить молоком из бутылочки, или предположили, что в руках у Спирс кукла.

Реакция подписчиков была неоднозначна:

«Я думаю, что это щенок»;

«Это поросенок?»;

«Это курица?»;

«Пожалуйста, только бы это оказалась не кукла».

Ранее, Бритни Спирс практически каждый день радует поклонников своими постами в соцсетях, правда, не всегда эти посты воспринимаются однозначно. На днях знаменитость выложила в Инстаграм видео странного танца.