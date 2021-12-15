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    Тоня Матвиенко станцевала сразу с двумя мужчинами, а потом пригласила третьего: Смотри мне в глаза!

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    Тоня Матвиенко - Тоня Матвиенко станцевала сразу с двумя мужчинами, а потом пригласила третьего: Смотри мне в глаза!
    Тоня Матвиенко
    Фото: instagram/tonya_matvienko

    Певица подписала видео: «Где-то там на границе – пели, радовались, танцевали»

    Певица Тоня Матвиенко ездит с концертами для наших военных и имеет награды от Минобороны. Одно из выступлений артистка показала в своем Фейсбуке.

    Во время исполнения песни «Коханий», которая, к слову, является визитной карточкой Оксаны Билозир, к Тоне на импровизированной сцене присоединились мужчина в армейской форме, который так разошелся в танце, что исполнил даже гопак. Через какое-то время появился и второй танцовщик. Певица поддержала их зажигательными танцевальными движениями и продолжила петь. А потом неожиданно из толпы зрителей выхватила за рукав еще одного военнослужащего. Тот в первые секунды немного застеснялся, но Тоня приободрила: Смотри мне в глаза!

    Где певица выступала, не сообщает. Видео подписала: «Где-то там на границе – пели, радовались, танцевали… Благодарна». В посте выставлена локация: погранпераход Выступовичи. На странице пограничной заставы размещено то же видео с одобрительными комментариями.

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    Теги: певица шоу-бизнес военные концерт
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    Тоня Матвиенко станцевала сразу с двумя мужчинами, а потом пригласила третьего: Смотри мне в глаза!