Тоня Матвиенко станцевала сразу с двумя мужчинами, а потом пригласила третьего: Смотри мне в глаза!

Певица подписала видео: «Где-то там на границе – пели, радовались, танцевали»

Певица Тоня Матвиенко ездит с концертами для наших военных и имеет награды от Минобороны. Одно из выступлений артистка показала в своем Фейсбуке.

Во время исполнения песни «Коханий», которая, к слову, является визитной карточкой Оксаны Билозир, к Тоне на импровизированной сцене присоединились мужчина в армейской форме, который так разошелся в танце, что исполнил даже гопак. Через какое-то время появился и второй танцовщик. Певица поддержала их зажигательными танцевальными движениями и продолжила петь. А потом неожиданно из толпы зрителей выхватила за рукав еще одного военнослужащего. Тот в первые секунды немного застеснялся, но Тоня приободрила: Смотри мне в глаза!

Где певица выступала, не сообщает. Видео подписала: «Где-то там на границе – пели, радовались, танцевали… Благодарна». В посте выставлена локация: погранпераход Выступовичи. На странице пограничной заставы размещено то же видео с одобрительными комментариями.