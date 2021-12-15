Билли Айлиш призналась, что смотрела «очень много порно» с 11 лет

Американской певице в субботу исполнится всего 20

«Как женщина, я считаю, что порно – это отвратительно», – рассказала она во время интервью для Шоу Говарда Стерна. «Честно говоря, я смотрела много порно. Я начала смотреть порно, когда мне было около 11, – цитирует слова актрисы сайт life.nv.ua. – Думаю, что это действительно разрушило мою психику, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того, что я смотрела очень много порно».

«Дошло до того, что я не могла смотреть ни на что другое, кроме насилия; я не думала, что это было привлекательно», – признается певица. – Я была девственницей. Я никогда ничего не делала. И это привело к проблемам. Первые несколько раз, когда я занималась сексом, я не говорила «нет» плохим вещам. И это потому, что я думала, что это то, что меня должно было возбуждать.