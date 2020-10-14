Опубликован рейтинг голливудских актеров, которые чаще всего занимаются сексом в кино



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Сериалы исследовательница не учитывала

Американская писательница Кэрри Уитмер опубликовала результаты четырехмесячного исследования, в ходе которого она хотела выяснить, кто из голливудских актеров чаще других снимается в эротических сценах.

За время исследования она изучила фильмографии десятков звезд первой величины, обращая особое внимание на лидеров рейтингов самых высокооплачиваемых актеров и на обладателей «Оскаров» последних лет.

Уитмер учитывала сцены, в которых показывается оральный секс и пенетрация, сцены с сексом за кадром (но зритель понимает обстановку за счет аудиодорожки и визуальных намеков), а также сцены с мастурбацией, в которых участвовали больше одного человека.

Исходя из увиденного, Кэрри подсчитала суммарную продолжительность секс-сцен на каждого мужчину-актера.

Исследовательница пришла к странному выводу: по ее словам, чем популярнее актер, тем реже он снимается в откровенных сценах, так как студии следят за имиджем звезды. Однако в первую десятку рейтинга вошли и Брэд Питт, и Том Круз, и Роберт Дауни-младший.

Сериалы исследовательница не учитывала.

Исходя из этих критериев, рейтинг Уитмер получился таким:

Киану Ривз — 568,92 секунды (12 фильмов из 50);

Роберт Паттинсон — 410,95 секунды (8 фильмов из 22);

Джейк Джилленхол — 404,51 секунды (10 фильмов из 33);

Брэд Питт — 392,07 секунды (8 фильмов из 39);

Роберт Дауни-мл. — 337,14 секунды (5 фильмов из 53);

Марк Уолберг — 320,26 секунды (6 фильмов из 42);

Леонардо ДиКаприо — 260,62 секунды (5 фильмов из 26);

Бен Аффлек — 184 секунды (6 фильмов из 40);

Том Круз — 176 секунд (7 фильмов из 38);

Тимоти Шаламе — 162,33 секунды (5 фильмов из 10);

Брэдли Купер — 151,7 секунды (6 фильмов из 26);

Крис Эванс — 135 секунд (3 фильма из 24);

Дензел Вашингтон — 128,46 секунды (5 фильмов из 44);

Адам Сэндлер — 97 секунд (4 фильма из 35);

Крис Хемсворт — 88,23 секунды (3 фильма из 22);

Оскар Айзек — 69,3 секунды (2 фильма из 23);

Пол Радд — 68,48 секунды (4 фильма из 37);

Идрис Эльба — 60,6 секунды (1 фильм из 26);

Том Хэнкс — 50 секунд (1 фильм из 46);

Вин Дизель — 45,66 секунды (4 фильма из 22);

Мэтт Дэймон — 43,06 секунды (4 фильма из 43);

Уилл Смит — 36 секунд (3 фильма из 28);

Дуэйн Джонсон — 20 секунд (1 фильм из 27);

Майкл Б. Джордан — 14,93 секунды (1 фильм из 8);

Том Харди — 13,1 секунды (1 фильм из 24);

Джон Бойега — 0 секунд (из 8 фильмов);

Адам Драйвер — 0 секунд (из 16 фильмов);

Махершала Али — 0 секунд (из 9 фильмов).

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