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    Шоу-биз

    Опубликован рейтинг голливудских актеров, которые чаще всего занимаются сексом в кино

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    Опубликован рейтинг голливудских актеров, которые чаще всего занимаются сексом в кино

    Сериалы исследовательница не учитывала

    Американская писательница Кэрри Уитмер опубликовала результаты четырехмесячного исследования, в ходе которого она хотела выяснить, кто из голливудских актеров чаще других снимается в эротических сценах.

    За время исследования она изучила фильмографии десятков звезд первой величины, обращая особое внимание на лидеров рейтингов самых высокооплачиваемых актеров и на обладателей «Оскаров» последних лет.

    Уитмер учитывала сцены, в которых показывается оральный секс и пенетрация, сцены с сексом за кадром (но зритель понимает обстановку за счет аудиодорожки и визуальных намеков), а также сцены с мастурбацией, в которых участвовали больше одного человека.

    Исходя из увиденного, Кэрри подсчитала суммарную продолжительность секс-сцен на каждого мужчину-актера.

    Исследовательница пришла к странному выводу: по ее словам, чем популярнее актер, тем реже он снимается в откровенных сценах, так как студии следят за имиджем звезды. Однако в первую десятку рейтинга вошли и Брэд Питт, и Том Круз, и Роберт Дауни-младший.

    Сериалы исследовательница не учитывала.

    Исходя из этих критериев, рейтинг Уитмер получился таким:

    Киану Ривз — 568,92 секунды (12 фильмов из 50);

    Роберт Паттинсон — 410,95 секунды (8 фильмов из 22);

    Джейк Джилленхол — 404,51 секунды (10 фильмов из 33);

    Брэд Питт — 392,07 секунды (8 фильмов из 39);

    Роберт Дауни-мл. — 337,14 секунды (5 фильмов из 53);

    Марк Уолберг — 320,26 секунды (6 фильмов из 42);

    Леонардо ДиКаприо — 260,62 секунды (5 фильмов из 26);

    Бен Аффлек — 184 секунды (6 фильмов из 40);

    Том Круз — 176 секунд (7 фильмов из 38);

    Тимоти Шаламе — 162,33 секунды (5 фильмов из 10);

    Брэдли Купер — 151,7 секунды (6 фильмов из 26);

    Крис Эванс — 135 секунд (3 фильма из 24);

    Дензел Вашингтон — 128,46 секунды (5 фильмов из 44);

    Адам Сэндлер — 97 секунд (4 фильма из 35);

    Крис Хемсворт — 88,23 секунды (3 фильма из 22);

    Оскар Айзек — 69,3 секунды (2 фильма из 23);

    Пол Радд — 68,48 секунды (4 фильма из 37);

    Идрис Эльба — 60,6 секунды (1 фильм из 26);

    Том Хэнкс — 50 секунд (1 фильм из 46);

    Вин Дизель — 45,66 секунды (4 фильма из 22);

    Мэтт Дэймон — 43,06 секунды (4 фильма из 43);

    Уилл Смит — 36 секунд (3 фильма из 28);

    Дуэйн Джонсон — 20 секунд (1 фильм из 27);

    Майкл Б. Джордан — 14,93 секунды (1 фильм из 8);

    Том Харди — 13,1 секунды (1 фильм из 24);

    Джон Бойега — 0 секунд (из 8 фильмов);

    Адам Драйвер — 0 секунд (из 16 фильмов);

    Махершала Али — 0 секунд (из 9 фильмов).

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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