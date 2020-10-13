«Как греческая богиня»: полуобнаженная Эмили Ратаковски в бикини восхитила идеальным телом



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Модель Эмили Ратаковски Фото: @inamoratawoman

Некоторые пользователи сети раскритиковали фигуру супермодели

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попозировала в купальнике собственного бренда Inamorata Woman и вызвала недоумение поклонников. Обсуждение ее внешнего вида развернулось на Daily Mail.

На размещенном в Instagram-аккаунте марки фото 29-летняя манекенщица запечатлена в полный рост в атласном купальном комплекте белого цвета. Стоимость модели Luciana составляет 180 долларо. Публикация набрала почти 28 тысяч лайков.

instagram.com/inamoratawoman/

Пользователи сети раскритиковали фигуру супермодели. «Она слишком худая и не такая уж и красивая», «Что это за странная линия на животе?», «Анорексичка», «Извините, но она вообще непривлекательна. Она лучше выглядит в одежде и с улыбкой на лице», «Линия на ее животе выглядит, как хвост», «Кажется, у нее искривлен таз», — комментировали они.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает