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    Жизнь

    «Она потеряла голову из-за амбиций!». Меган Маркл возмутила поклонников

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    <p>39-летняя Меган Маркл рискует лишиться поддержки фанатов</p> <div></div> - «Она потеряла голову из-за амбиций!». Меган Маркл возмутила поклонников

    39-летняя Меган Маркл рискует лишиться поддержки фанатов

    instagram.com/meghanmarkle_official

    Герцогиня Сассекская дала понять, что для простых людей она недосягаема

    Став членом королевской семьи, звезда сериала «Форс-мажоры» старалась быть ближе к народу. После «отставки» многие надеялись, что Меган будет еще более открытой и простой, но вышло ровно наоборот.

    Жена принца Гарри углубилась в коммерческую деятельность, в частности — выступление на саммитах. И если раньше увидеть герцогиню Сассекскую мог любой желающий, независимо от финансового и социального положения, то теперь такая возможность есть лишь у узкого круга людей.

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    «Она потеряла голову из-за амбиций!». Меган Маркл возмутила поклонников
    «Она потеряла голову из-за амбиций!». Меган Маркл возмутила поклонников
    «Она потеряла голову из-за амбиций!». Меган Маркл возмутила поклонников
    «Она потеряла голову из-за амбиций!». Меган Маркл возмутила поклонников
    «Она потеряла голову из-за амбиций!». Меган Маркл возмутила поклонников
    instagram.com/meghanmarkle_official

    Это касается появления Меган на виртуальном саммите Fortune's Most Powerful Women Next Gen. Там бывшая актриса расскажет, как ей удается лидировать на мировой арене и следовать своим убеждениям. Чтобы увидеть 15-минутное выступление Маркл, придется заплатить 1750 долларов, и то, если придет особое приглашение, сообщает Daily Mail.

    Поклонники возмутились тем, что герцогиня становится доступна только для избранных. Ведь целью Меган было мотивировать и вдохновлять всех людей, а не только сливки общества.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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