«Яркая красотка»: старшая дочь Милы Йовович произвела фурор (фото)



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12-летняя Эвер Габо Андерсон порадовала поклонников instagram.com/evergaboanderson/

Дочь 44-летней Милы Йовович показала себя в образе героини фильма о Питере Пэне

Девочка стремительными темпами набирает популярность. Эвер уже успела зарекомендовать себя как модель, снявшись для глянца и рекламных кампаний ведущих мировых брендов. На очереди у юной звезды съемки в кинофильмах. Дочь Милы сыграет Вэнди в экранизации сказки о Питере Пэне.

Сегодня поклонники смогли увидеть Эвер в образе своей героини. Девочка предстала в рубашке из зеленого шелка с золотистыми оборками. Стилисты уложили волосы юной актрисы на затылке, перевязав их повязкой. Андерсон выразительно позировала на камеру, демонстрируя свою красоту. «Лицо без косметики, которое готово играть Венди!» - гласит подпись под снимками Эвер.

Пользователи пришли в бурный восторг от внешности девочки. «Сначала была копия Милы, а теперь стала красивее ее!», «До чего выразительные черты», «Невероятно прекрасная!», «Скорее бы увидеть тебя на экране!», «Ну что за красотка», - написали фолловеры.

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