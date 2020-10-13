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    Шоу-биз

    «Яркая красотка»: старшая дочь Милы Йовович произвела фурор (фото)

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    <p>12-летняя Эвер Габо Андерсон порадовала поклонников</p> <div></div> - «Яркая красотка»: старшая дочь Милы Йовович произвела фурор (фото)

    12-летняя Эвер Габо Андерсон порадовала поклонников

    instagram.com/evergaboanderson/

    Дочь 44-летней Милы Йовович показала себя в образе героини фильма о Питере Пэне

    Девочка стремительными темпами набирает популярность. Эвер уже успела зарекомендовать себя как модель, снявшись для глянца и рекламных кампаний ведущих мировых брендов. На очереди у юной звезды съемки в кинофильмах. Дочь Милы сыграет Вэнди в экранизации сказки о Питере Пэне.

    Сегодня поклонники смогли увидеть Эвер в образе своей героини. Девочка предстала в рубашке из зеленого шелка с золотистыми оборками. Стилисты уложили волосы юной актрисы на затылке, перевязав их повязкой. Андерсон выразительно позировала на камеру, демонстрируя свою красоту. «Лицо без косметики, которое готово играть Венди!» - гласит подпись под снимками Эвер.

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    «Яркая красотка»: старшая дочь Милы Йовович произвела фурор (фото)
    «Яркая красотка»: старшая дочь Милы Йовович произвела фурор (фото)
    «Яркая красотка»: старшая дочь Милы Йовович произвела фурор (фото)
    instagram.com/evergaboanderson/

    Пользователи пришли в бурный восторг от внешности девочки. «Сначала была копия Милы, а теперь стала красивее ее!», «До чего выразительные черты», «Невероятно прекрасная!», «Скорее бы увидеть тебя на экране!», «Ну что за красотка», - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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