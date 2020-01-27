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    Рене Зеллвегер продает дом детства за $750 тысяч: как он выглядит (фото)

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    <p>В прошлом году Рене Зеллвегер вернулась в мир кино после долгого затишья</p> <div></div> - Рене Зеллвегер продает дом детства за $750 тысяч: как он выглядит (фото)

    В прошлом году Рене Зеллвегер вернулась в мир кино после долгого затишья

    Дом с четырьмя спальнями расположен на двух акрах земли, там есть свое бейсбольное поле.

    Дом детства знаменитой голливудской актрисы Рене Зеллвегер в городе Кэти, штат Техас, был выставлен на продажу по цене $750 тысяч. Дом площадью 270 квадратных метров включает четыре спальни, две полностью оборудованные большие ванные комнаты и две малые. В описании отмечено, что дом пропускает большое количество света, особенно в главных помещениях. В нем также есть камин.

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    Рене Зеллвегер продает дом детства за $750 тысяч: как он выглядит (фото)
    Рене Зеллвегер продает дом детства за $750 тысяч: как он выглядит (фото)
    Рене Зеллвегер продает дом детства за $750 тысяч: как он выглядит (фото)
    Рене Зеллвегер продает дом детства за $750 тысяч: как он выглядит (фото)
    Рене Зеллвегер продает дом детства за $750 тысяч: как он выглядит (фото)
    Рене Зеллвегер продает дом детства за $750 тысяч: как он выглядит (фото)

    На участке, где расположен дом, есть бейсбольное поле, небольшой сарай и баскетбольное кольцо. Здесь Рене проводила много времени, поскольку в средней школе была активной спортсменкой и болельщицей.

    Напомним, в прошлом году Рене Зеллвегер вернулась в мир кино после долгого затишья. Свое возвращение она отметила главной ролью в фильме «Джуди», которая принесла ей премию Гильдии

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