Рене Зеллвегер продает дом детства за $750 тысяч: как он выглядит (фото)



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В прошлом году Рене Зеллвегер вернулась в мир кино после долгого затишья

Дом с четырьмя спальнями расположен на двух акрах земли, там есть свое бейсбольное поле.

Дом детства знаменитой голливудской актрисы Рене Зеллвегер в городе Кэти, штат Техас, был выставлен на продажу по цене $750 тысяч. Дом площадью 270 квадратных метров включает четыре спальни, две полностью оборудованные большие ванные комнаты и две малые. В описании отмечено, что дом пропускает большое количество света, особенно в главных помещениях. В нем также есть камин.

На участке, где расположен дом, есть бейсбольное поле, небольшой сарай и баскетбольное кольцо. Здесь Рене проводила много времени, поскольку в средней школе была активной спортсменкой и болельщицей.

Напомним, в прошлом году Рене Зеллвегер вернулась в мир кино после долгого затишья. Свое возвращение она отметила главной ролью в фильме «Джуди», которая принесла ей премию Гильдии

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