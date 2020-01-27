«Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)



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Некоторые звезды отличились несуразными нарядами

Приянка Чопра, выбрали для дорожки схожие фасоны платьев - глубокие разрезы рассекали ткань и сверху, и снизу

После обсуждения победителей и лучших нарядов, традиционно обращаем внимание на худшие образы церемонии «Грэмми». Если тех, кто выбрал удачные образы, можно буквально пересчитать по пальцам, то конкуренция за антинаграду в этом году невероятно высока.

Многие дамы, в том числе Хайди Клум, Крисси Тейген и Приянка Чопра, выбрали для дорожки схожие фасоны платьев - глубокие разрезы рассекали ткань и сверху, и снизу. Не обошлось и без очередных политических заявлений - в платье-транспаранте на дорожке появилась Джой Вилья. То, что исполнительница поддержала Дональда Трампа своим нарядом, очков в глазах американской публики ей тоже не прибавило.

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