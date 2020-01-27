  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)

    • Розсилка
    Некоторые звезды отличились несуразными нарядами - «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    Некоторые звезды отличились несуразными нарядами

    Приянка Чопра, выбрали для дорожки схожие фасоны платьев - глубокие разрезы рассекали ткань и сверху, и снизу

    После обсуждения победителей и лучших нарядов, традиционно обращаем внимание на худшие образы церемонии «Грэмми». Если тех, кто выбрал удачные образы, можно буквально пересчитать по пальцам, то конкуренция за антинаграду в этом году невероятно высока.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)
    «Грэмми-2020»: худшие наряды музыкальной церемонии (фото)

    Многие дамы, в том числе Хайди Клум, Крисси Тейген и Приянка Чопра, выбрали для дорожки схожие фасоны платьев - глубокие разрезы рассекали ткань и сверху, и снизу. Не обошлось и без очередных политических заявлений - в платье-транспаранте на дорожке появилась Джой Вилья. То, что исполнительница поддержала Дональда Трампа своим нарядом, очков в глазах американской публики ей тоже не прибавило. 

     Читайте также: Скандал с Гарри и Меган подорвал здоровье Елизаветы II

     

     

     

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ