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Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Володимир та Катерина Остапчуки
фото з соцмереж

Сім’я Остапчуків взяла на відпочинок няню, щоб проводити час разом

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука Катерина повідомила, що разом із чоловіком та сином Тимофієм виїхала за кордон на відпочинок. Відповідні фото вона опублікувала в Instagram, передає «Главком».

Цього разу Остапчуки відпочивають у Чорногорії та орендували віллу. Катерина опублікувала фото апартаментів і зазначила, що вони заброньовані до 13 вересня, але не уточнила чи саме їхня родина перебувати тут такий довгий час.

Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото) фото 1
Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото) фото 2

«Було прийняте стратегічне рішення – орендувати віллу. Одна частина для няні й Тіма, а інша – для нас з чоловіком. По-іншому я відпочинок з дитиною не уявляю», – написала Остапчук.

Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото) фото 3
Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото) фото 4

Показала Катерина і свого первістка на фоні великого басейну та в морі.

Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото) фото 5
Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото) фото 6

Нагадаємо, Остапчук перетинає кордон під час війни як багатодітний батько. У нього є неповнолітні син і донька від першого шлюбу з Оленою Войченко. А наприкінці 2024 року Катерина Полтавська народила йому Тимофія.

Зокрема, у березні ведучий їздив до Польщі.

А у вересні 2023 року блогер і оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов опублікував відеоролик, на якому видно, як шоумен Володимир Остапчук проводить церемонію одруження в Хорватії. Проте тоді він ще не був багатодітним батьком. Блогер зазначив, що ведучий виїхав за кордон «під виглядом благодійності», але насправді хоче заробляти гроші на проведенні свят.

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Теги: море Чорногорія кордон відпочинок Володимир Остапчук

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Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото)
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