Остапчук виїхав з родиною за кордон: дружина ведучого назвала причину

Дружина Остапчука Катерина Полтавська розповіла, чому вони поїхали за кордон

Катерина Полтавська показала фото, де їде з сім'єю машиною по території Польщі

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, Катерина Полтавська, повідомила, що разом із чоловіком та сином вирушила за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Полтавської в Instagram.

У своїх сторіс дружина Остапчука поділилася фотографією, зробленою під час подорожі машиною територією Польщі. Як з’ясувалося, ведучий виїхав з робочих питань, а Катерина Полтавська з сином вирішили з ним.

«Після того, як скасували систему «Шлях» і залишили виїзд дуже обмеженій категорії, кордон став порожнім. Пройшли за 40 хвилин. Ми на роботу. Ну тато, а ми напросилися, бо інакше я б не знаю, коли виїхала кудись», – написала дружина ведучого.

Ведучий має право на виїзд, оскільки є батьком трьох неповнолітніх дітей, зокрема тримісячного Тимофія, який теж поїхав разом із ними.

Раніше блогер і оглядач українського шоубізнесу Богдан Беспалов опублікував відеоролик, на якому видно, як шоумен Володимир Остапчук проводить церемонію одруження в Хорватії. Він зауважив, що ведучий виїхав за кордон «під виглядом благодійності», але насправді хоче заробляти гроші на проведенні свят.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські війська укотре атакували Київщину безпілотниками. Цього разу ворожий удар припав на село у Бучанському районі Київської області. Неподалік місця прильоту мешкає відомий український ведучий Володимир Остапчук з дружиною та маленьким сином.