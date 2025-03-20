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Остапчук виїхав з родиною за кордон: дружина ведучого назвала причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дружина Остапчука Катерина Полтавська розповіла, чому вони поїхали за кордон
фото: Instagram/vova_ostapchuk

Катерина Полтавська показала фото, де їде з сім'єю машиною по території Польщі

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, Катерина Полтавська, повідомила, що разом із чоловіком та сином вирушила за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Полтавської в Instagram.

У своїх сторіс дружина Остапчука поділилася фотографією, зробленою під час подорожі машиною територією Польщі. Як з’ясувалося, ведучий виїхав з робочих питань, а Катерина Полтавська з сином вирішили з ним.

Остапчук виїхав з родиною за кордон: дружина ведучого назвала причину фото 1

«Після того, як скасували систему «Шлях» і залишили виїзд дуже обмеженій категорії, кордон став порожнім. Пройшли за 40 хвилин. Ми на роботу. Ну тато, а ми напросилися, бо інакше я б не знаю, коли виїхала кудись», – написала дружина ведучого.

Ведучий має право на виїзд, оскільки є батьком трьох неповнолітніх дітей, зокрема тримісячного Тимофія, який теж поїхав разом із ними.

Раніше блогер і оглядач українського шоубізнесу Богдан Беспалов опублікував відеоролик, на якому видно, як шоумен Володимир Остапчук проводить церемонію одруження в Хорватії. Він зауважив, що ведучий виїхав за кордон «під виглядом благодійності», але насправді хоче заробляти гроші на проведенні свят.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські війська укотре атакували Київщину безпілотниками. Цього разу ворожий удар припав на село у Бучанському районі Київської області. Неподалік місця прильоту мешкає відомий український ведучий Володимир Остапчук з дружиною та маленьким сином.

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Теги: кордон Україна Володимир Остапчук телеведучий Польща сім'я

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