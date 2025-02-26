Росіяни завдали удару поруч із будинком, де живе Володимир Остапчук з сім'єю (фото)

Росіяни завдали удару по селу, де живе Володимир Остапчук з сім'єю

Обраниця Остапчука запевнила, що з її родиною усе гаразд

В ніч на 26 лютого російські війська укотре атакували Київщину безпілотниками. Цього разу ворожий удар припав на село у Бучанському районі Київської області. Неподалік місця прильоту мешкає відомий український ведучий Володимир Остапчук з дружиною та маленьким сином. Про це повідомила обраниця шоумена, блогерка та бізнесвумен Катерина Полтавська у своєму Instagram.

Полтавська повідомила, що родина не постраждала. Однак постраждав будинок їхніх сусідів, де і сталося влучання. Внаслідок обстрілу російськими дронами загорівся двоповерховий приватний будинок.

Кадрами пожежі Катерина поділилася у «сторіз». На фото видно, як надзвичайники намагаються ліквідувати займання, проте від будинку з дерев`яними опорами не залишилося практично нічого.

«Приліт по приватному будинку в нашому селі біля нас», – підписала знімок блогерка, додавши кадр сусідського будинку, охопленого вогнем.

Дружина Остапчука ділиться кадрами з місця влучання ворожого дрону скріншот Instagram

За словами дівчини, вони живуть поруч та разом із малюком опинилися в епіцентрі обстрілу. Також Полтавська показувала в соцмережах гучні вибухи, які лунали поблизу тієї ночі.

Обраниця Остапчука запевнила, що з її родиною усе гаразд. За її словами, під час обстрілу маленький син Тимофій міцно спав, усі решта переховувалися в безпечному місці у своєму будинку. Також вона опублікувала фото сина, який тримав її за руку під час сну, а також відео, на якому дитина весело посміхається.

2 фото На весь екран

Катерина поширила фото сина під час нічних обстрілів та показала ранкове відео скріншоти з Instagram

Нагадаємо, цієї ночі наслідок ворожого удару загинула журналістка Тетяна Кулик разом із своїм чоловіком, хірургом та професором Павлом Іванчовим. За попередніми даними, у момент влучання подружжя перебувало удома, у своїй оселі в Бучанському районі Київщини. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці події тривають оперативні слідчі дії, продовжують працювати відповідні служби.

Загалом цієї ночі Росія атакувала Україну 177 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити 110 БпЛА типу «Шахед» та дронів інших типів. Окрім Київщини, вибухи також лунали у Черкасах, Полтаві, Сумах, Харкові та Кропивницькому. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про постраждалих та кількох загиблих.

Також «Главком» повідомляв, що на Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення світла через мережеві обмеження внаслідок російських обстрілів. Крім того, війська РФ атакували енергетичний об’єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.