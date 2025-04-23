Дружина Остапчука накинулася на колишню ведучого

Колишня дружина Остапчук нотаріус та блогерка Христина Горняк розповіла про поділ спільного майна з ексчоловіком

Дружина Володимира Остапчука блогерка Катерина Полтавська різко відреагувала на заяву колишньої ведучого Христини Горняк щодо продажу спільного будинку. Полтавська звинуватила Горняк у публічному розголошенні приватної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал блогерки.

З чого розгорівся скандал?

Колишня дружина Остапчук нотаріус та блогерка Христина Горняк розповіла про поділ спільного майна з ексчоловіком: «Поділ стався успішно. До речі, незабаром їдемо знімати на будинок ролик і продаємо. Будинок продається, все інше вже не цікаво давно нікому».

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Після розлучення у 2022 році Володимир Остапчук та Христина Горняк тривалий час не могли поділити спільний будинок у Київській області, який почали зводити ще під час шлюбу у 2021-му. Майновий конфлікт затягнувся на три роки й супроводжувався судами та публічними суперечками. Однак тепер експодружжю вдалося досягти згоди щодо подальшої долі нерухомості.

Реакція дружини Остапчука

Водночас Катерина Полтавська заявила, що Горняк порушила умови домовленостей, бо нібито не повинна була оприлюднювати інформацію щодо будинку: «Під час переговорів була умова – не згадувати нічого публічно про поділ майна й адвокат другої сторони запевнив, що цього не буде. Щоб продати будинок, достатньо викласти оголошення, а не писати кожного тижня дописи, робити сторіс та повідомлення у тг-каналі про те, що будинок поділений, намагаючись зробити вигляд, що все вирішено справедливо».

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Згідно із законом, майно, набуте у шлюбі, підлягає рівному поділу між колишнім подружжям. Катерина Полтавська наголосила, що Остапчук погодився поділити виручку від продажу будинку навпіл. Вона також додала, що Христина Горняк після розлучення вже отримала кілька десятків тисяч доларів, мільйон гривень і автомобіль вартістю понад 1,5 млн гривень.

«Чому б не подякувати колишньому чоловікові за подаровані після 1,5 років шлюбу $120 тис. (це лише за будинок), а не викручувати цю ситуацію так, ніби він ще й винний у чомусь? Чому я три роки маю читати, що живу в чужому будинку, хоча ми живемо взагалі в іншому? Але навіть якщо б жили в тому, то по совісті він все одно належить Вові повністю», – заявила блогерка.

Полтавська додала, що Остапчук не дасть згоду на продаж будинку після того, як Горняк порушила умови домовленостей.

«Ну можна ж було просто тихо продати, взяти гроші й забути. Це була єдина умова. Мені здаєтесь, що $120 тис. за те, щоб людина припинила згадувати твоє імʼя, досить хороша сума. Але умова не виконана, тому будинок залишиться нічиїм і не продається, тому що Вова не дасть на це згоду. Ну або друга сторона може викупити частину Вови», – йдеться у заяві.

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Горняк заявила, що пізніше напише свою думку щодо заяв Полтавської та закриє цю тему.

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Раніше блогер і оглядач українського шоубізнесу Богдан Беспалов опублікував відеоролик, на якому видно, як шоумен Володимир Остапчук проводить церемонію одруження в Хорватії. Він зауважив, що ведучий виїхав за кордон «під виглядом благодійності», але насправді хоче заробляти гроші на проведенні свят.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські війська укотре атакували Київщину безпілотниками. Цього разу ворожий удар припав на село у Бучанському районі Київської області. Неподалік місця прильоту мешкає відомий український ведучий Володимир Остапчук з дружиною та маленьким сином.