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    Отец Галины Хатчинс: Алек Болдуин виновен в ее смерти

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    Хатчинс и Болдуин - Отец Галины Хатчинс: Алек Болдуин виновен в ее смерти
    Хатчинс и Болдуин
    фото из открытых источников

    Отец погибшей украинки: «Револьвер – это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок»

    Голливудский актер Алек Болдуин, случайно застреливший во время киносъемок украинку Галину Хатчинс, является частично виновным в ее гибели. Об этом заявил отец погибшей Анатолий Андросович, его слова приводит британский таблоид Sun.

    «Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер – это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», – сказал он.

    Кроме того, Андросович добавил, что, по его мнению, актер явно совершил выстрел и потому ему непонятно, из-за чего Болдуин «не может понести частичную ответственность за смерть» Галины Хатчинс.

    При этом ранее мы писали, что Болдуин в интервью заявил, что не нажимал на курок пистолета на съемках и напал на журналиста, который возле его дома начал задавать вопросы об убитой украинке.

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    Теги: смерть актер шоу-бизнес
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    Отец Галины Хатчинс: Алек Болдуин виновен в ее смерти