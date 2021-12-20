Отец Галины Хатчинс: Алек Болдуин виновен в ее смерти

Отец погибшей украинки: «Револьвер – это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок»

Голливудский актер Алек Болдуин, случайно застреливший во время киносъемок украинку Галину Хатчинс, является частично виновным в ее гибели. Об этом заявил отец погибшей Анатолий Андросович, его слова приводит британский таблоид Sun.

«Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер – это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», – сказал он.

Кроме того, Андросович добавил, что, по его мнению, актер явно совершил выстрел и потому ему непонятно, из-за чего Болдуин «не может понести частичную ответственность за смерть» Галины Хатчинс.

При этом ранее мы писали, что Болдуин в интервью заявил, что не нажимал на курок пистолета на съемках и напал на журналиста, который возле его дома начал задавать вопросы об убитой украинке.