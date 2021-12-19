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    Каминская назвала экс-партнершу по «НеАнгелам» «тупой»

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    Слава и Виктория проработали вместе 15 лет - Каминская назвала экс-партнершу по «НеАнгелам» «тупой»
    Слава и Виктория проработали вместе 15 лет
    фото из открытых источников

    Слава Каминская снова высказалась о конфликте с коллегой по группе Викой Смеюхой

    Певица Слава Каминская рассказала в программе «Світське життя», что у них с экс-партнершей по группе «НеАнгелы» всегда были плохие отношения.

    «В каждом женском коллективе есть какие-то траблы, но никто не ходит и не выносит это: «Меня били!». Но она тоже меня била, когда я была беременная, и что? Я не хожу и всем не рассказываю об этой фигне. Мы работали 15 лет. Ну, зачем? Я не хожу и не рассказываю о том, что она за то, что я легла на ее подушку, но это была не ее подушка, а мое место, куда она положила свою подушку, начала проклинать меня и моих детей. Да ты роди сначала, а потом проклинай», – эмоционально поделилась Каминская.

    Каминская добавила, что терпеть все это заставляли гонорары, которые они получали за концерты, чтобы содержать детей и помогать маме. Впрочем, звезда все же несколько раз пыталась уйти из группы: «Потому что я не могла с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может, я и абъюзер, но работать с тупой столько лет невозможно».

    Слава не собирается садиться с Викой за стол переговоров: «Не хочу, разговаривать можно с человеком, у которого мозги есть. Ну, посмотри на эти концерты. Там же буквы к словам составила, а слова в предложение… У меня каждый концерт был испанский стыд. То, что она говорила, аааа!».

    Ранее мы писали, что Слава Каминская рассказала о встрече с бывшей партнершей по группе «НеАнгелы».

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    Теги: скандал певица шоу-бизнес Слава Каминская
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    Каминская назвала экс-партнершу по «НеАнгелам» «тупой»