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    Шоу-биз

    В сети показали, как Том Хиддлстон и Эдди Редмэйн озвучивали мультфильм «Дикие предки»

    Увлекательное видео процесса озвучивания мультфильма опубликовали в сети
    Теоретически все мы примерно представляем, как происходит процесс озвучивания мультфильмов, а на практике выясняется, что это – зрелище весьма увлекательное, особенно если «мультяшными» голосами своих героев говорят Эдди Редмэйн, Том Хиддлстон и Мэйси Уильямс, поработавшие над новой анимацией «Дикие предки». Даже
    • Сьогодні, 22:12
    • Розсилка

    Увлекательное видео процесса озвучивания мультфильма опубликовали в сети

    Теоретически все мы примерно представляем, как происходит процесс озвучивания мультфильмов, а на практике выясняется, что это – зрелище весьма увлекательное, особенно если «мультяшными» голосами своих героев говорят Эдди Редмэйн, Том Хиддлстон и Мэйси Уильямс, поработавшие над новой анимацией «Дикие предки».

    Даже если вы вообще не знаете английского языка, наблюдать за происходящим достаточно интересно благодаря экспрессии, ужимкам и очень жизнерадостному энтузиазму Эдди Редмэйна в первую очередь.

    Джерело: popcornnews

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