В сети показали, как Том Хиддлстон и Эдди Редмэйн озвучивали мультфильм «Дикие предки»

Увлекательное видео процесса озвучивания мультфильма опубликовали в сети

Теоретически все мы примерно представляем, как происходит процесс озвучивания мультфильмов, а на практике выясняется, что это – зрелище весьма увлекательное, особенно если «мультяшными» голосами своих героев говорят Эдди Редмэйн, Том Хиддлстон и Мэйси Уильямс, поработавшие над новой анимацией «Дикие предки». Даже



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Увлекательное видео процесса озвучивания мультфильма опубликовали в сети

Теоретически все мы примерно представляем, как происходит процесс озвучивания мультфильмов, а на практике выясняется, что это – зрелище весьма увлекательное, особенно если «мультяшными» голосами своих героев говорят Эдди Редмэйн, Том Хиддлстон и Мэйси Уильямс, поработавшие над новой анимацией «Дикие предки».





Даже если вы вообще не знаете английского языка, наблюдать за происходящим достаточно интересно благодаря экспрессии, ужимкам и очень жизнерадостному энтузиазму Эдди Редмэйна в первую очередь.

Джерело: popcornnews