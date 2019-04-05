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    Шоу-биз

    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду

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    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду - Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

    Родригес начала встречаться с одним из лучших футболистов современности в 2016 году

    34-летний Криштиану Роналду нечасто обсуждает свою личную жизнь с представителями прессы. Недавно же возлюбленная футболиста, 25-летняя Джорджина Родригес, стала героиней нового номера итальянского Elle и в интервью рассказала об отношениях со спортсменом. Так, модель вспомнила о первой встрече с футболистом.

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    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес рассказала о начале романа с Криштиану Роналду

    «Впервые мы встретились в магазине Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Он сразу мне понравился. Через несколько дней мы увиделись на мероприятии другого бренда. Тогда я была не на работе, и мы наконец смогли поговорить в непринужденной обстановке. Это была любовь с первого взгляда», - поведала Джорджина.

    В интервью Elle Родригес также рассказала о том, как проходят ее типичные семейные будни. Возлюбленная футболиста начинает свой день с того, что будит детей и готовит им завтрак, затем Джорджина немного играет с малышами, кормит их обедом и отдыхает. После этого Родригес отправляется в спортзал и в спа-центр, а вечера обычно проводит с Криштиану у телевизора.

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