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    Жизнь

    Дэвид Бекхэм поцеловал свою дочь Харпер. Теперь его обвиняют в неправильном поведении

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    Дэвид Бекхэм - Дэвид Бекхэм поцеловал свою дочь Харпер. Теперь его обвиняют в неправильном поведении
    Дэвид Бекхэм

    Многие сочли, что целовать уже достаточно взрослую девочку в губы — это перебор

    43-летний Дэвид Бекхэм сходил с семилетней дочерью Харпер на каток вместе и поделился снимком в своем Instagram. Снимок вызвал настоящую бурю самых разных эмоций у интернет-пользователей. А все из-за того, что на нем футболист целует дочь в губы.

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    Пока одни умилялись трепетным отношениям между дочерью и отцом, другие принялись осуждать Бекхэма за излишнюю нежность, проявленную к дочери. Многие сочли, что целовать уже достаточно взрослую девочку в губы — это перебор, и принялись выражать свое возмущение в многочисленных комментариях под фото.

    «Она же твоя дочь! Зачем ты целуешься с ней в губы?», «Это выглядит как-то неправильно», — высказали свою точку зрения некоторые подписчики.

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    Дэвид Бекхэм поцеловал свою дочь Харпер. Теперь его обвиняют в неправильном поведении
    Дэвид Бекхэм поцеловал свою дочь Харпер. Теперь его обвиняют в неправильном поведении
    Дэвид Бекхэм поцеловал свою дочь Харпер. Теперь его обвиняют в неправильном поведении
    Дэвид Бекхэм поцеловал свою дочь Харпер. Теперь его обвиняют в неправильном поведении
    Дэвид Бекхэм поцеловал свою дочь Харпер. Теперь его обвиняют в неправильном поведении
    Дэвид Бекхэм поцеловал свою дочь Харпер. Теперь его обвиняют в неправильном поведении

     Ранее Бекхэм заявил, что устал от супружеской жизни.

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