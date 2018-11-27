Дэвид Бекхэм поцеловал свою дочь Харпер. Теперь его обвиняют в неправильном поведении



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Дэвид Бекхэм

Многие сочли, что целовать уже достаточно взрослую девочку в губы — это перебор

43-летний Дэвид Бекхэм сходил с семилетней дочерью Харпер на каток вместе и поделился снимком в своем Instagram. Снимок вызвал настоящую бурю самых разных эмоций у интернет-пользователей. А все из-за того, что на нем футболист целует дочь в губы.

Пока одни умилялись трепетным отношениям между дочерью и отцом, другие принялись осуждать Бекхэма за излишнюю нежность, проявленную к дочери. Многие сочли, что целовать уже достаточно взрослую девочку в губы — это перебор, и принялись выражать свое возмущение в многочисленных комментариях под фото.

«Она же твоя дочь! Зачем ты целуешься с ней в губы?», «Это выглядит как-то неправильно», — высказали свою точку зрения некоторые подписчики.

Ранее Бекхэм заявил, что устал от супружеской жизни.