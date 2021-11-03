Копия папы. Зибров показал редкие фото с дочкой-красоткой

Отец и дочь снялись в трогательной фотосессии

Знаменитый украинский певец Павел Зибров в своем Инстаграме похвастался взрослой дочерью.

Артист опубликовал фото вместе с 24-летней Дианой. На снимках дочь нежно прильнула к звездному папе, пока они сидели на скамейке. Также они прогулялись по улице. Кстати, дочь артиста – его пиарщица.

«Какая же красивая осень! Обожаю именно это время года за невероятное разноцветие природы! Мне кажется получились очень теплые кадры!» – прокомментировал пост исполнитель.

В ответ очарованные пользователи сделали комплименты. Также фанаты написали, что Диана – копия своего отца.

Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

«У нас есть цветы от Билонижко, Таи Повалий, затем куст Аллы Кудлай, Юрия Рыбчинского, Петра Маги. Марина отвечает за эти кусты. Участок, где розы, мы называем Швейцарией. А моя ответственность — участок за воротами, за черным ходом. Я называю его деревней. Там ставок, черепаха у меня живет, там дикие утки, ужи, ежики, белки, живности. Там огород и сад», — рассказал Зибров.