Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой



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Павло Зибров и Даша Астафьева

Обладатель самых выдающихся усов в украинском шоу-бизнесе сделал интригующее заявление

Популярный певец, народный артист Украины Павел Зибров пришел на премьеру нового фильма, в котором эротическая модель Даша Астафьева сыграла сексапильную учительницу. Не совладав с флюидами, исходящими от соблазнительной актрисы, артист признался, что связывает его с известной красавицей:

«Я люблю Астафьеву! Сколько ночей мы провели с ней вместе, сколько мы коньяка выпили! Почему? Потому что у нас были ночные съемки, было очень холодно, и мы грелись», – заявил Павел Зибров в эфире канала «Украина.

Ранее сообщалось, что Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору и вообще, любит делится с подписчиками обнаженными фото.