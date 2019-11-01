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    Шоу-биз

    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой

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    Павло Зибров и Даша Астафьева - Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павло Зибров и Даша Астафьева

    Обладатель самых выдающихся усов в украинском шоу-бизнесе сделал интригующее заявление

    Популярный певец, народный артист Украины Павел Зибров пришел на премьеру нового фильма, в котором эротическая модель Даша Астафьева сыграла сексапильную учительницу. Не совладав с флюидами, исходящими от соблазнительной актрисы, артист признался, что связывает его с известной красавицей:

    «Я люблю Астафьеву!  Сколько ночей мы провели с ней вместе, сколько мы коньяка выпили! Почему? Потому что у нас были ночные съемки, было очень холодно, и мы грелись», – заявил Павел Зибров в эфире канала «Украина.

    Ранее сообщалось, что Астафьева с голой спиной прижалась к Конору МакГрегору и вообще, любит делится с подписчиками обнаженными фото.

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    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
    Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой

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