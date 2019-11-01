Беременная Эшли Грэм призналась, что секс с мужем делает ее энергичной



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Эшли Грэм instagram / ashleygraham

Американская модель plus-size дала откровенное интервью

32-летняя Эшли Грэм, которая ждет ребенка, рассказала о своем отношении к интимной стороне жизни. Брюнетка совершенно не стесняется своих пышных форм, она призывает девушек любить себя в любом весе и с любой внешностью. Звезда откровенно одевается. В своих суждениях она тоже придерживается предельной откровенности.

Модель рассказала, как она относится к сексу. «Мы с мужем стараемся чаще заниматься любовью, потому что это поднимает настроение и влияет на общий тонус жизни. Я чувствую себя счастливее, энергичнее и активнее, я не хочу это скрывать», – поделилась Эшли с американской версией журнала Elle.

Эшли Грэм и ее 31-летний муж Джастин Эрвин прожили вместе девять лет. Только недавно они поняли, что готовы стать родителями. Влюбленные не стали скрывать грядущего прибавления в семействе.