Рэп-дива Ники Минаж потратила миллион долларов на обручальные кольца



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Никки Минаж

Ювелирный изделия впечатлили поклонников звезды

36-летняя американская рэперша Ники Минаж похвасталась свадебными украшениями, которые приобрела для себя и 41-летнего супруга Кеннетта Петти. Певица записала ролик, на котором лежит в обнимку с возлюбленным. Украшения попали в кадр как бы невзначай.

Обручальное кольцо с 17-каратным бриллиантом сделал ювелирный бренд Rafaello And Co. Любопытно, что Ники сама оплатила свадебные украшения, отдав за них 1,1 млн долларов. У кольца музыканта есть милая особенность: внутри на ободке ювелирного изделия есть надпить «Барби и Кен» – так себя называют влюбленные. Дизайнеры показали роскошные обручальные кольца пары поближе, чтобы пользователи смогли хорошенько их рассмотреть.

Фанаты Ники шутливо отметили, что она очень любит мужа, раз купила им обоим такие впечатляющие украшения.