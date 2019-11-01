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    Шоу-биз

    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро

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    <p>Винни Харлоу</p> <p>instagram.com/winnieharlow/</p> - Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро

    Винни Харлоу

    instagram.com/winnieharlow/

    В канун Хэллоуина звезды представляют себя в неожиданных амплуа

     25-летняя супермодель с витилиго Винни Харлоу «перевоплотилась» в секс-символа 1950-х годов американскую актрису Мэрилин Монро. Винни поделилась снимками, на которых сравнила свое «прочтение» образа с оригиналом.

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    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро
    Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро

    «Счастливого Хэллоуина, господин президент». Воссоздание культового образа Мэрилин Монро всегда было моей мечтой. Моя навязчивая идея очень глубока. То, что такая потрясающая команда помогает воплотить эту мечту в реальность, поражает меня», - поделилась Харлоу в Instagram.

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