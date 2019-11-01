Винни Харлоу на Хэллоуин повторила образ Мэрилин Монро



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Винни Харлоу instagram.com/winnieharlow/

В канун Хэллоуина звезды представляют себя в неожиданных амплуа

25-летняя супермодель с витилиго Винни Харлоу «перевоплотилась» в секс-символа 1950-х годов американскую актрису Мэрилин Монро. Винни поделилась снимками, на которых сравнила свое «прочтение» образа с оригиналом.

«Счастливого Хэллоуина, господин президент». Воссоздание культового образа Мэрилин Монро всегда было моей мечтой. Моя навязчивая идея очень глубока. То, что такая потрясающая команда помогает воплотить эту мечту в реальность, поражает меня», - поделилась Харлоу в Instagram.