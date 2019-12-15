Павел Зибров выпустил клип на песню о своих усах (видео)



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В конце видео девушки по очереди отрывают с лица накладные усы

В яркой видеоработе снялись аппетитные девушки с «усами»

Народный артист Украины Павел Зибров представил видеоработу на танцевальный трек «Усы-бренд». В новом клипе танцуют аппетитные девушки в соблазнительных боди. Их лица украсили «усы».

В конце видео девушки по очереди отрывают с лица накладные усы. Затем одна из танцовщиц пытается выдернуть «бренд» из Зиброва. Как следствие, ее председатель оказывается на красном столе. Режиссером довольно эпатажного клипа выступила Елена Винярская.

Поклонникам творчества Павла Зиброва песня и клип понравились. В комментариях они охотно поделились впечатлениями: «Топ Мне нравится», «Горячий хитяра», «Пошел отращивать усы».