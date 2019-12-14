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    Шоу-биз

    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия

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    <p>Издание Billboard признало заслуги артистки и вручило ей заслуженную награду</p> <div></div> - Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия

    Издание Billboard признало заслуги артистки и вручило ей заслуженную награду

    Американская поп-звезда еще в ноябре уходящего года получила сразу шесть статуэток American Music Awards, одной из которых также стала награда «Лучший артист десятилетия»

    Издание Billboard объявило женщину десятилетия. По решению неизвестных судей, награда была присуждена американской певице Тейлор Свифт.

    В своей благодарственной речи артистка заметила, что многие люди не верили в ее успех и связывали ее популярность с тесным сотрудничеством с продюсером Скутером Брауном, кое-кто даже думал, будто бы у Тейлор есть команда авторов, которые пишут за нее песни. Она заметила, что в начале десятилетия ей было всего 20 лет и в таком возрасте сложно добиться, чтобы тебя воспринимали всерьез, однако исполнительнице это удалось.

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    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия
    Тейлор Свифт стала лучшей женщиной десятилетия

    Девушка еще в ноябре уходящего года получила сразу шесть статуэток American Music Awards, одной из которых также стала награда «Лучший артист десятилетия». Ну и не стоит забывать, что в этом году Тейлор заняла первую строчку рейтинга Forbes и стала самым высокооплачиваемым музыкантом мира.

     

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